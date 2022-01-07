CAL RIPKEN BASEBALL LEAGUE LAWRENCEBURG WILL BE HAVING A MEETING SUNDAY AT 3 TO ELECT THE BASEBALL BOARD, TO SET THE DATES FOR THE SEASON AND ANY OTHER BUSINESS BROUGHT BEFORE THE BOARD. ANYONE INTERESTED IN SERVIING ON THE BOARD IS WELCOME TO ATTEND. ANYONE WHO HAS A CHILD THAT PLAYED IN THE LEAGUE LAST YEAR IS ENTITLED TO VOTE IN THE ELECTION. NOMINATIONS WILL BE TAKEN FROM THE FLOOR.

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