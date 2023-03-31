THERE WILL BE A COMMUNITY EGG HUNT, SATURDAY, APRIL 1ST STARTING AT 11:00 AT NEW LIFE FWB CHURCH IN LAWRENCEBURG, TN. THIS IS A COMMUNITY EGG HUNT WITH LIBERTY CHAPEL FWB CHURCH, AND FLATWOODS FWB CHURCH.
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