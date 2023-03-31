HIGHLAND PARK BAPTIST CHURCH WILL HOST AN EASTER EGG HUNT SATURDAY, APRIL 1, STARTING AT 10. THE EGG HUNT WILL BE FOLLOWED BY THE EASTER STORY AT 11 AND LUNCH AT 11:30.
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