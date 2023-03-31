MOLDING CHRISTIAN MINISTRIES WILL PRESENT STANDING ON GOD’S PROMISES SUNDAY APRIL 9TH AT 11 AT 927 NORTH MILITARY AVENUE IN LAWRENCEBURG.
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