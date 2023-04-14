SACRED HEART SCHOOL IN LAWRENCEBURG IS NOW ENROLLING FOR KINDERGARDEN AND NEW STUDENTS FOR THE FALL OF 2023 AND FOR THEIR SUMMER CAMP PROGRAM. SINCE 1873 SACRED HEART SCHOOL HAS BEEN SHARING THE LIGHT OF CHRIST TO STUDENTS OF ALL FAITHS AND DENOMINATIONS. ON THURSDAY APRIL 20TH THEY WILL BE HAVING REGISTRATION FROM 9 TO 6 AT THE SCHOOL LOCATED AT 220 BERGER STREET IN LAWRENCEBURG. EXCITING AND WONDERFUL OPPORTUNITIES AWAIT YOUR CHILD IN A LOVING CHRISTIAN ENVIRONMENT THAT IS DEDICATED TO ACADEMIC EXCELLENCE, CHRISTIAN MORALS AND TRADITIONAL FAMILY VALUES. COME VISIT SACRED HEART SCHOOL IN LAWRENCEBURG DURING THEIR OPEN HOUSE THURSDAY FROM 9 TO 6.