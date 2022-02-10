LAWRENCE COUNTY FIRST RESPONDERS WERE CHALLENGED WEDNESDAY EVENING WITH LOCATING AN INDIVIDUAL WHO EXPERIENCED A LOWER EXTREMITY INJURY AND WAS UNABLE TO WALK. UPON ARRIVAL THE PATIENT WASN’T VISIBLE TO RESPONDERS. VARIOUS AGENCIES RESPONDED UTILIZING VARIOUS TOOLS IN LOCATING THE SUBJECT.
MEMBERS OF THE ETHRIDGE POLICE AND FIRE DEPARTMENTS, LAWRENCEBURG FIRE DEPARTEMNT, LAWRENCE COUNTY EMS, BOX 50, LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE, LAWRENCE COUNT EMA AND DRONE 1 RESPONDED.
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