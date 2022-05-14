THE AMERICAN RED CROSS IS CALLING FOR DONORS TO GIVE BLOOD AND PLATELETS TO HELP PREPARE TO MEET THE NEEDS OF PATIENTS IN EMERGENCY SITUATIONS.
BLOOD DONATION OPPORTUNITIES IN OUR AREA INCLUDE:
TUESDAY IN MARSHALL COUNTY AT CHURCH STREET CHURCH OF CHRIST IN LEWISBURG FROM 1:30 TO 5:30.
LAWRENCE COUNTY AT LEOMA CHURCH OF CHRIST FROM 2 TO 6.
WAYNE COUNTY AT WAYNESBORO CHURCH OF CHRIST FROM 1:30 TO 5:30.
TO REGISTER GO TO REDCROSSBLOOD.ORG
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.