State of Tennessee

TO HELP SUPPORT THE LIFESAVING MISSION OF THE OVER 500 VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS IN TENNESSEE THE TENNESSEE DEPARTMENT OF COMMERCE & INSURANCE (TDCI) AND THE TENNESSEE STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE (SFMO) ANNOUNCE THAT APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED STARTING TUESDAY, JAN. 18, 2022, FROM VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS FOR $1 MILLION IN GRANTS THROUGH THE VOLUNTEER FIREFIGHTER EQUIPMENT AND TRAINING GRANT PROGRAM. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, THE PROGRAM EARMARKS MONIES FOR THE PURCHASE OF FIREFIGHTING EQUIPMENT BY TENNESSEE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS OR TO HELP VOLUNTEER DEPARTMENTS MEET LOCAL MATCH REQUIREMENTS FOR FEDERAL GRANTS FOR PURCHASING EQUIPMENT. GRANT PROCEEDS MAY BE USED TO PURCHASE EQUIPMENT USED BY FIREFIGHTERS TO EXTINGUISH FIRES AND PROTECT THE LIVES OF FIREFIGHTERS (OTHER THAN FIRE TRUCKS OR VEHICLES) OR THE GRANTS MAY BE USED TO HELP FIRE DEPARTMENTS PAY OR REIMBURSE THE COST SHARE FOR FEDERAL GRANTS THAT HAVE ALREADY BEEN AWARDED. APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED UNTIL 2:00 P.M. CT ON MONDAY, FEB. 28, 2022. 

Recommended for you