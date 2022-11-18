AT APPROXIMATELY 3:46AM THIS MORNING MEMBERS OF THE CROSSROADS FIRE DEPARTMENT WERE DISPATCHED TO A REPORTED RESIDENTIAL STRUCTURE FIRE WITH FLAMES EXTENDING THROUGH THE ROOF ON OLD FLORENCE PULASKI ROAD NEAR THE 500/600 BLOCK. THE FIRST ARRIVING ENGINE COMPANY INITIATED AN AGGRESSIVE INTERIOR ATTACK ON THE FIRE STOPPING THE PROGRESS OF THE FIRE. ADDITIONAL UNITS FROM CENTER POINT, LEOMA, AND NEW PROSPECT FIRE STATIONS ALSO RESPONDED TO ASSIST WITH TANKER SUPPORT AND MANPOWER. FIRE INVESTIGATORS HAVE ARRIVED ON SCENE AND ARE WORKING TO DETERMINE THE ORIGIN OF THE FIRE. NO INJURIES HAVE BEEN REPORTED.
ALSO, THIS MORNING AFTER CLEARING A FIRE ALARM AT LEOMA ELEMENTARY SCHOOL MEMBERS OF THE LEOMA FIRE DEPARTMENT WERE DISPATCHED TO A STRUCTURE FIRE ON SMITH LANE. FIRST ARRIVING UNITS REPORTED A WORKING STRUCTURE FIRE WITH HEAVY SMOKE SHOWING FROM A DETACHED GARAGE. UNITS FROM CENTER POINT, AND LORETTO FIRE STATIONS RESPONDED TO ASSIST IN EXTINGUISHMENT. THE FIRE PROGRESS WAS STOPPED AND CONTAINED TO THE AREA OF ORIGIN. NO INJURIES WERE REPORTED AS A RESULT OF THIS INCIDENT.
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