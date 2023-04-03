THE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WILL SUSPEND ALL INTERSTATE CONSTRUCTION WORK ON EASTER WEEKEND IN ANTICIPATION OF INCREASED HOLIDAY TRAVEL. TDOT CREWS AND CONTRACTORS WILL STOP ALL ROAD CONSTRUCTION WORK THAT REQUIRES LANE CLOSURES BEGINNING THURSDAY, APRIL 6 AT 6:00 P.M. THROUGH MONDAY, APRIL 10 AT 6:00 A.M. THIS WILL PROVIDE MAXIMUM ROADWAY CAPACITY TO MOTORISTS EXPECTED TO TRAVEL ACROSS THE STATE THIS HOLIDAY WEEKEND.
THE LAWRENCE COUNTY COMMISSION WORKPLACE SAFETY COMMITTEE IS SCHEDULED TO MEET THURSDAY APRIL 11TH IN THE SECOND-FLOOR CONFERENCE ROOM OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 5:30.
THE LAWRENCEBURG SPECIAL EDUCATION SUPPORT GROUP IS SCHEDULED TO MEET TUESDAY AT 6 AT THE FIRST METHODIST CHURCH ON WATERLOO STREET IN LAWRENCEBURG. THE SUPPORT GROUP MEETING IS FREE AND WILL INCLUDE FOOD AND DRINKS, AND CONVERSATION AROUND SPECIAL EDUCATION TRANSITIONS FOR ALL AGES. THIS SUPPORT GROUP IS HOSTED BY FAMILY ENGAGEMENT IN SPECIAL EDUCATION, A PROJECT OF THE ARC TN AND THE TN DEPT OF EDUCATION TO HELP INCREASE FAMILY ENGAGEMENT IN SPECIAL EDUCATION. FAMILYENGAGEMENTTN.COM
ONE PERSON WAS KILLED AND FIVE OTHERS INJURED IN A MOTOR VEHICLE CRASH OVER THE WEEKEND IN LAWRENCE COUNTY. EMERGENCY PERSONNEL WERE DISPATCHED TO THE SCENE AT THE INTERSECTION OF HIGHWAY 64 AND FALL RIVER ROAD AROUND 2:25 PM SATURDAY. INITIAL REPORTS INDICATE A 2012 KIA SOUL WAS TRAVELING SOUTH ON FALL RIVER ROAD WHEN IT ENTERED THE ROADWAY ON HIGHWAY 64 AND WAS STRUCK BY A VEHICLE TRAVELING EAST. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL INVESTIGATED THE ACCIDENT.
LAWRENCEBURG CITY OFFICES WILL BE CLOSED ON FRIDAY APRIL 8TH IN OBSERVANCE OF GOOD FRIDAY. PLEASE NOT THAT FRIDAY’S RESIDENTIAL CART PICK UP WILL BE ON THURSDAY APRIL 13TH. PLEASE PUT CARTS OUT EARLY THAT DAY AS IS IT A DOUBLE ROUTE DAY.
THE LAUDERDALE COUNTY SHERIFF’S OFFICE, ALONG WITH THE FLORENCE POLICE AND HARDIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE WERE IN A STANDOFF THIS MORNING WITH AN ARMED INDIVIDUAL INSIDE A VEHICLE WITH TWO HOSTAGES. THE INCIDENT STEMMED FROM A VEHICLE PURSUIT THAT WAS INITIATED IN FLORENCE. DURING THE PURSUIT THE DRIVER FIRED SHOTS AT A LAUDERDALE COUNTY DEPUTY. THE STANDOFF OCCURRED ON NEAR THE ALABAMA TENNESSEE STATE LINE ON TENNESSEE STATE HIGHWAY 69 AND ALABAMA HIGHWAY 20. THE ARMED SUBJECT WAS SHOT BY A MEMBER OF LAW ENFORCEMENT AFTER ONE HOSTAGE WAS RELEASED.
RECENT DATA FROM THE LAWRENCEBURG FIRE DEPARTMENT SHOWS THAT FIREFIGHTERS RESPONDED TO 201 CALLS FOR SERVICE DURING THE MONTH OF MARCH. INCLUDED IN THESE CALLS: 2 STRUCTURE FIRES, 2 FIRES CLASSIFIED AS OTHER, 132 RESCUE MEDICAL CALLS, 12 FALSE ALARMS, 5 HAZARDOUS CONDITION CALLS, 28 SERVICE CALLS WHICH CONSISTS OF LIFT ASSISTS AND ASSIST OTHER AGENCY, 4 WEATHER RELATED AND 16 GOOD INTENT CALLS WHICH CONSISTS OF BURN RELEASES AND UNAUTHORIZED BURNS. FIRE PERSONNEL CLOSED OUT THE MONTH OF MARCH WITH TRENCH RESCUE TRAINING.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.