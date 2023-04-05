TWO LAWRENCE COUNTY COMMISSION COMMITTEE MEETINGS ARE SCHEDULED FOR NEXT WEEK. THE WORKPLACE SAFETY COMMITTEE MEETS AT 5:30 P.M. TUESDAY, APRIL 11. THE ANIMAL WELFARE COMMITTEE MEETS AT 6:00 P.M. THURSDAY, APRIL 13. THE PUBLIC IS WELCOME TO ATTEND.
A HEARING BEFORE THE LAWRENCEBURG CITY ZONING BOARD OF APPEALS IS SCHEDULED FOR MONDAY, APRIL 17TH, TO HEAR A REQUEST FOR FAYSEL KHALEL CONCERNING A CERTAIN PARCEL ON HIGH AVENUE FOR A SPECIAL EXCEPTION FOR A MULTIFAMILY USE IN THE R3 MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL DISTRICT. THE ZONING ORDINANCE REQUIRES ZBA APPROVAL. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 8:30 AT THE MUNICIPAL BUILDING LOCATED AT 25 PUBLIC SQUARE IN LAWRENCEBURG.
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