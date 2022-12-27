TENNESSEE GOV. BILL LEE, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSIONER STUART MCWHORTER AND BRAZILIAN PROFESSIONALS, LLC OFFICIALS ANNOUNCED TODAY THE COMPANY WILL INVEST $6.1 MILLION TO ESTABLISH NEW OPERATIONS IN MT. PLEASANT, TENNESSEE.
BRAZILIAN PROFESSIONALS, A CALIFORNIA-BASED SPECIALTY HAIR TREATMENT PRODUCER AND DISTRIBUTOR, WILL CREATE 110 NEW JOBS IN MAURY COUNTY, MORE THAN DOUBLING ITS U.S. EMPLOYMENT.
BRAZILIAN PROFESSIONALS WILL LOCATE ITS DISTRIBUTION AND HAIRCARE PRODUCTION OPERATIONS IN A NEWLY CONSTRUCTED, 50,000-SQUARE-FOOT BUILDING IN THE CHERRY GLEN INDUSTRIAL PARK, A SELECT TENNESSEE CERTIFIED SITE. THE COMPANY ALSO PLANS TO INCREASE THE SPACE BY ANOTHER 12,000 SQUARE FEET TO ACCOMMODATE OTHER BACK-OFFICE FUNCTIONS AND EXPANDED CORPORATE AND HEADQUARTERS-RELATED OPERATIONS.
ONCE COMPLETE, THE TENNESSEE FACILITY WILL SERVE AS BRAZILIAN PROFESSIONALS’ PRIMARY U.S. DISTRIBUTION SITE.
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