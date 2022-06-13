STARTING JULY 1ST, REGISTRATION FEES FOR CLASS A AND CLASS B MOTOR VEHICLES WILL BE WAIVED THANKS TO A NEW STATE LAW, UNDER A NEW STATE LAW. CLASS A INCLUDES MOTORCYCLES AND AUTOCYCLES AND CLASS B INCLUDES PASSENGER MOTOR VEHICLES AND MOTOR HOMES. THE STATE PORTION OF THE FEE THAT IS WAIVED UNDER THIS LAW IS $16.75 FOR CLASS A AND $23.75 FOR CLASS B. THESE REGISTRATION FEES WILL BE WAIVED FOR RENEWALS AFTER JULY 1ST AND BEFORE JUNE 30TH, 2023.
OTHER FEES THAT ARE EARMARKED FOR SAFETY AND SYSTEM IMPROVEMENT PURPOSES, AS WELL AS THE ADDITIONAL ELECTRIC VEHICLE REGISTRATION FEE AND COUNTY FEES, ARE NOT WAIVED UNDER THE NEW LAW. FOR MORE INFORMATION GO TO TN. GOV.
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