TENNESSEE OFFICIALS ARE WORKING WITH COUNTY CLERKS ACROSS THE STATE TO ENFORCE THE ISSUANCE OF THE EMERGENCY E PLATE TO QUALIFYING PERSONS ONLY.
TENNESSEE COUNTY CLERKS HAVE BEEN INFORMED THAT SOME AGENCIES ISSUED E TAGS IN THE PAST DO NOT QUALIFY FOR THEM. LAWRENCE COUNTY CLERK RUSS BREWER AND STAFF ARE IN THE PROCESS OF UPDATING THEIR LISTS ACCORDINGLY. THIS TAKES EFFECT ON JANUARY 1, 2023.
E PLATES ARE AVAILABLE TO PASSENGER VEHICLES OR MOTORCYCLES DRIVEN BY:
AUXILIARY POLICE, CIVIL AIR PATROL (SPOUSE INCLUDED), CIVIL DEFENSE, TEMA, RESCUE SQUAD, AND EMERGENCY SERVICES SQUAD MEMBERS, POLICE OFFICERS, EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, PARAMEDICS, TRAUMA NURSES, AND ON-CALL SURGICAL STAFF.
DOCUMENTATION REQUIRED FOR E PLATES IS A LICENSE TO PRACTICE OR AN ORGANIZATION ID CARD, WITH THE EXCEPTION OF:
* CIVIL AIR PATROL AND CIVIL DEFENSE - LETTER FROM LOCAL EMERGENCY MANAGEMENT DIRECTOR.
* POLICE OFFICERS - WRITTEN CERTIFICATION FROM THE ORGANIZATION'S CHIEF LAW ENFORCEMENT OFFICER.
* AUXILIARY POLICE - PERMANENT ID CARD OF THE AUXILIARY POLICE UNIT.
* TRAUMA NURSES AND ON-CALL SURGICAL STAFF - LETTER FROM THE CHIEF OF STAFF AT THE HOSPITAL.
* RESCUE SQUAD & VOLUNTEER FIRE DEPT. - THE APPLICANT'S NAME MUST APPEAR ON A
LIST PROVIDED BY THE CHIEF TO THE COUNTY UNIT DIRECTOR.
PLEASE CALL (931) 766-4176 IF YOU ARE UNSURE OR HAVE ANY QUESTIONS.
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