THE CITY OF LAWRENCEBURG PARKS AND RECREATION DEPARTMENT WILL BE OFFERING THE ANNUAL BOBBY BREWER YOUTH FISHING DERBY AGAIN FRIDAY, JUNE 10TH. THIS YEAR WE WILL BE FISHING FROM 4:30PM-7:30PM AT THE BOBBY BREWER PARK POND (LOCATED ON WEAKLEY CREEK RD). REGISTRATION BEGINS AT 4:00PM. BOYS AND GIRLS AGES 12 & UNDER ARE ALLOWED TO FISH AND THE COST IS FREE!!! NO FISHING LICENSE REQUIRED! BRING YOUR FISHING POLE AND BAIT. PRIZES WILL BE AWARDED. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED. PLEASE PARK THROUGH THE GATE NEXT TO THE ROAD.
FOR MORE INFORMATION REGARDING THIS EVENT OR ADDITIONAL PARKS AND RECREATION PROGRAMS OR EVENTS, PLEASE CONTACT THE PARKS AND RECREATION DEPARTMENT AT (762-4231) OR VISIT THE LAWRENCEBURG PARKS AND RECREATION DEPARTMENT FACEBOOK PAGE
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