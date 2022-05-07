A COLBERT COUNTY MAN IS NOW FACING MURDER CHARGES AFTER A FATAL STABBING THAT OCCURRED JUST AFTER MIDNIGHT EARLY THURSDAY MORNING.
EMERGENCY PERSONNEL WERE ALERTED OF THE INCIDENT THAT OCCURRED ON MONROE DRIVE.
THE VICTIM, EARNEST LEE JONES, 44, OF SHEFFIELD, HAD BEEN TRANSPORTED TO HELEN KELLER HOSPITAL IN SHEFFIELD WHERE HE WAS LATER PRONOUNCED DEAD.
THE SUSPECT, IDENTIFIED AS DARECUS JAMAR MASON, 31, OF TUSCUMBIA, WAS ARRESTED A SHORT TIME LATER BY MUSCLE SHOALS POLICE FOLLOWING A BE ON THE LOOKOUT.
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