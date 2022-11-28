THE COLUMBIA POLICE DEPARTMENT IS SEEKING THE PUBLIC’S HELP IN INDENTIFYING A MALE SUSPECT INVOLVED IN IN A BUSINESS BURGLARY LOCATED ON NASHVILLE HIGHWAY.
ANY PERSON WITH ADDITIONAL INFORMATION THAT MAY ASSIST IN THIS OR ANY OTHER INVESTIGATION IS ENCOURAGED TO CONTACT COLUMBIA POLICE DEPARTMENT DISPATCH (24 HOURS) AT 931-388-2727, MAURY COUNTY CRIME STOPPERS AT 931-381-4900, OR COLUMBIA POLICE SAFE TIP EMAIL TO SAFETIPS@COLUMBIATN.COM
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