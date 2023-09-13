ON TUESDAY AT APPROXIMATELY 10:30 P.M., THE COLUMBIA POLICE DEPARTMENT RESPONDED TO A REPORT OF A DOMESTIC INCIDENT IN THE 100 BLOCK OF WOODS DRIVE. UPON ARRIVAL OFFICERS FOUND 48-YEAR-OLD CAROLE ANNE COLEMAN DECEASED AND 59-YEAR-OLD JAMES EDWARD DAVIDSON JR. SUFFERING FROM SEVERAL SELF-INFLICTED WOUNDS. DAVIDSON WAS FLOWN TO VANDERBILT MEDICAL CENTER WHERE HE IS IN CRITICAL BUT STABLE CONDITION. OFFICALS ADVISE THERE IS A LENGTHY HISTORY OF DOMESTIC VIOLENCE ON FILE INVOLVING THE TWO. WARRANTS HAVE BEEN OBTAINED ON DAVIDSON FOR 1ST DEGREE MURDER AND AGGRAVATED ASSAULT RESULTING IN DEATH. WARRANTS WILL BE SERVED UPON MR. DAVIDSONS RELEASE FROM MEDICAL TREATMENT.
ANY PERSON WITH ADDITIONAL INFORMATION THAT MAY ASSIST IN THIS INVESTIGATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE CRIMINAL INVESTIGATIONS DIVISION OF COLUMBIA POLICE DEPARTMENT AT 931-560-1670.
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