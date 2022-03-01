THE COLUMIBA POLICE DEPARTMENT IS SEEKING THE PUBLIC HELP WITH INFORMATION SURROUNDING A HOMICIDE THAT OCCURRED ON MARCH 1ST, 2020. ACCORDING TO A PRESS RELEASE TWO YEAR AGO THE COLUMBIA POLICE DEPARTMENT AND COLUMBIA FIRE AND RESCUE RESPONDED TO 507 SKYLINE DRIVE FOR A REPORTED STRUCTURE FIRE. UPON ARRIVAL, THE RESIDENCE WAS FOUND TO BE ENGULFED IN FLAMES. COLUMBIA FIRE AND RESCUE MADE ENTRY INTO THE HOME TO EXTINGUISH THE FIRE, DURING THE SEARCH OF THE HOME TWENTY-SEVEN-YEAR-OLD DEVERIC KEONTA RENFRO WAS LOCATED DECEASED. INVESTIGATORS DETERMINED THAT RENFRO WAS THE VICTIM OF A HOMICIDE.
INVESTIGATORS ARE LOOKING TO SPEAK WITH ANYONE WHO MAY HAVE INFORMATION ABOUT THIS CASE OR THE SUBJECT(S) INVOLVED IN THE CASE. CREDITABLE TIPS THAT ARE RECEIVED CAN BE ELIGIBLE FOR A MONETARY REWARD. ANYONE WITH ANY INFORMATION THAT IS BELIEVED TO BE RELEVANT TO THIS INVESTIGATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE CRIMINAL INVESTIGATIONS DIVISION OF COLUMBIA POLICE DEPARTMENT AT 931-560-1670.
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