COLUMBIA STATE COMMUNITY COLLEGE’S SUMMER SEMESTER BEGINS MAY 23RD AND IMPORTANT DEADLINES ARE FAST APPROACHING FOR NEW AND RETURNING STUDENTS.
NEW STUDENTS AND RETURNING STUDENTS WHO HAVE MISSED ONE OR MORE SEMESTERS MUST APPLY FOR SUMMER ADMISSION BY MAY 9TH.
SUMMER AND FALL REGISTRATION IS CURRENTLY OPEN FOR ALL ADMITTED STUDENTS.
SUMMER REGISTRATION CLOSES MAY 18TH.
STUDENTS MUST APPLY FOR FALL ADMISSION BY AUGUST 5TH.
FALL REGISTRATION CLOSES AUGUST 16TH.
FOR MORE INFORMATION GO TO COLUMBIASTATE.EDU.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.