US CONGRESSMAN MARK GREEN STOPPED BY THE WLX STUDIOS TODAY IN LAWRENCE COUNTY. GREEN SPOKE ON THE OSHA VACCINE MANDATE, LABOR SHORTAGE AND ON THE CONGRESSIONAL REDISTRICTING. GREEN ADVISED WHILE THE SUPREME COURT VOTED DOWN THE GOVERNMENT VACCINE MANDATE, PRIVATE COMPANIES STILL HAVE THE RIGHT TO MAKE IT A POLICY. WHEN TALKING ABOUT LABOR SHORTAGE, GREEN WAS HOPEFUL THE WORKFORCE WILL REGAIN EMPLOYERS AS FEDERAL FUNDING PROGRAMS DEPLETE. EARLY THIS WEEK, A CONGRESSIONAL REDISTRICTING MAP WAS REVEALED. THE 7TH CONGRESSIONAL DISTRICT, REPRESENTED BY GREEN, WOULD TAKE IN CENTRAL, NORTHERN AND WESTERN DAVIDSON COUNTY, WESTERN WILLIAMSON COUNTY AND MOST OF THE RURAL COUNTIES IN MIDDLE TENNESSEE EAST OF THE TENNESSEE RIVER.
THE PLAN IS TO BE VOTED ON AGAIN WEDNESDAY BY THE HOUSE PUBLIC SERVICE COMMITTEE.
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