22ND JUDICIAL DISTRICT ATTORNEY BRENT COOPER HAS ANNOUNCED HIS OFFICE’S INTENTION TO EXAMINE THE DEATHS OF THREE INDIVIDUALS THAT REPORTEDLY DROWNED ON THE SAME DAY BACK IN 1991. THE DECISION CAME AFTER COOPER MET WITH GILES COUNTY MEDICAL EXAMINER, DR. JOE FITE. COOPER ADVISED AFTER REVIEWING THE INFORMATION AVAILABLE, THERE ARE ENOUGH UNUSUAL CIRCUMSTANCES TO WARRANT A CLOSER LOOK INTO THE TRAGIC DEATHS OF THESE THREE YOUNG MEN.
ON JULY 12TH, 1991 THE BODIES OF STEVEN RUSSELL "STEVIE" BASS, 15, AND PATRICK FLETCHER, 16, WERE PULLED FROM RICHLAND CREEK, IN GILES COUNTY AND THE FOLLOWING DAY, THE BODY OF DENNIS MARTINDALE, 20, WAS ALSO LOCATED IN THE CREEK. ALL THREE WERE FOUND FULLY CLOTHED, INCLUDING SHOES AND JEWELRY. THE THREE WERE REPORTED MISSING BY FAMILY AFTER THEY FOUND THEIR VEHICLE PARKED AT THE BRIDGE ON PROSPECT ELKTON HIGHWAY. ALL THREE BODIES WERE SUBJECTED TO AUTOPSIES BY FORMER MEDICAL EXAMINER CHARLES HARLAN WHO IS NOW DECEASED AND LATER LOST HIS MEDICAL LICENSE DUE TO MALPRACTICE, INCLUDING BOTCHED AUTOPSIES. ANYONE WITH INFORMATION CAN CALL 931-380-2536, EXT. 109.
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