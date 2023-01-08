DEER SEASON IS WINDING TO A CLOSE IN MIDDLE TENNESSEE. SUNDAY, JANUARY 8, MARKS THE END OF GUN, MUZZLELOADER AND ARCHERY SEASON ON PUBLIC LANDS IN MID-STATE COUNTIES. FROM JANUARY 9 THROUGH JANUARY 13, HUNTING FOR ANTLERLESS DEER WILL BE PERMITTED ON PRIVATE LANDS ONLY.
THE FINAL YOUNG SPORTSMAN DEER HUNT OF THIS SEASON IS SET FOR SATURDAY, JANUARY 14, AND SUNDAY, JANUARY 15 ACROSS TENNESSEE. GET MORE INFORMATION ON THE TENNESSEE WILDLIFE RESOURCES AGENCY WEBSITE.
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