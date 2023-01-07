LAWRENCEBURG/LAWRENCE COUNTY EMA DIRECTOR SHELTON BARNETT ADDRESSED THE LAWRENCEBURG ROTARY CLUB ON FRIDAY. THE LAWRENCEBURG/LAWRENCE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY PLANS FOR AND SUPPORTS ORGANIZATIONS RESPONDING TO EMERGENCIES AND OTHER INCIDENTS THAT REQUIRE A MULTI-AGENCY EFFORT.
SHELTON SHARED INFORMATION ABOUT FACILITIES AVAILABLE IN THE EMERGENCY OPERATIONS CENTER AT THE LAWRENCEBURG CITY ADMINISTRATION BUILDING AS WELL AS MOBILE COMMAND POSTS AVAILABLE FOR ON-SITE INCIDENT MANAGEMENT. THE EMA CONDUCTS TRAINING FOR NUMEROUS AGENCIES IN INCIDENT COMMAND, HAZARDOUS MATERIALS OPERATIONS AND OTHER RESPONSE AREAS. SHELTON TOLD CLUB MEMBERS ABOUT EMA’S SUPPORT ROLE IN WEATHER-RELATED EVENTS, SEARCH AND RESCUE OPERATIONS, COMMUNICATION OUTAGES AND COVID-19 VACCINATION EFFORTS.
BARNETT SERVED AS DEPUTY DIRECTOR FOR A NUMBER OF YEARS AND BECAME EMA DIRECTOR AFTER THE RETIREMENT OF LONGTIME EMA DIRECTOR JOE BAXTER IN LATE 2020.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.