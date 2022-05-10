THE TENNESSEE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERVICES IS PAUSING TO OBSERVE NATIONAL FENTANYL AWARENESS DAY (MAY 10). THE DAY IS A REMEMBRANCE OF THOSE LOST TO FENTANYL POISONING AND TO RAISE AWARENESS OF RESOURCES AND INFORMATION TO SAVE LIVES.
FENTANYL IS A MAN-MADE OPIOID WITH A HALF-CENTURY HISTORY OF SAFE AND EFFECTIVE USE IN MEDICAL PROCEDURES UNDER THE DIRECTION AND CARE OF DOCTORS. BUT IN RECENT YEARS, ILLICIT FENTANYL PRODUCED IN LABS AND SMUGGLED INTO THE UNITED STATES HAS CREATED A NEW AND EVEN DEADLIER PHASE OF THE OPIOID CRISIS. IN 2020 IN TENNESSEE, 2,014 PEOPLE DIED OF DRUG OVERDOSE RELATED TO FENTANYL. THAT’S MORE THAN DOUBLE THE NUMBER FROM 2019 AND AN EXPONENTIAL INCREASE FROM 2015 WHEN THERE WERE 169 OVERDOSE DEATHS ASSOCIATED WITH FENTANYL.
BECAUSE FENTANYL IS SO STRONG AND SO ADDICTIVE, IT’S BEING ADDED TO HEROIN, FAKE PRESCRIPTION PILLS, EVEN STIMULANTS LIKE COCAINE AND METHAMPHETAMINE. THE DEA ESTIMATES THAT FOUR OUT OF EVERY 10 COUNTERFEIT PILLS BOUGHT ON THE STREET OR OVER THE INTERNET OR SOCIAL MEDIA APPS CONTAIN A LETHAL DOSE OF FENTANYL.
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