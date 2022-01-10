THE FLORENCE INDIAN MOUND MUSEUM IS HOSTING A SERIES OF CHILDREN’S PROGRAMS WHERE STUDENTS CAN EXPLORE THE EARLY HISTORY OF THE SHOALS THROUGH HANDS-ON LEARNING EXERCISES. THE PROGRAMS WILL COVER A WIDE RANGE OF TOPICS WITHIN NATIVE AMERICAN HISTORY AND CULTURE AND ARE AIMED AT AN ELEMENTARY LEVEL AGE GROUP. EACH PROGRAM WILL HAVE A CREATIVE COMPONENT WITH HANDS-ON LEARNING, AND ALL EVENTS ARE FREE. THE TOPIC FOR SATURDAY JANUARY IS HOUSES WHERE STUDENTS WILL EXPLORE DIFFERENT TYPES OF SHELTERS AND HOUSES USED BY THE SOUTHEASTERN PEOPLES PRIOR TO REMOVAL. STUDENTS WILL WORK TO CREATE A MODEL OF A HOUSE FOR A MUSEUM EXHIBIT. THE PROGRAM WILL BEGING AT 10. FOR MORE INFORMATION CALL 256-760-6427
HTTPS://WWW.FLORENCEALMUSEUMS.COM/YOUNG-LEARNERS TO SIGN UP.
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