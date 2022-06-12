GILES COUNTY GOVERNMENT HAS ANNOUNCED A PUBLIC HEARING FOR THE GILES COUNTY 2022-2023 BUDGET ON TUESDAY JUNE 21ST AT 9 IN THE BASEMENT BOARDROOM AT THE COURTHOUSE ANNEX LOCATED AT 222 WEST MADISON STREET IN PULASKI.
ANY CITIZEN OF GILES COUNTY REQUESTING THE RIGHT TO SPEAK FOR THREE MINUTES ON THEIR VIEWS OF THE BUDGET MAY DO SO BY SENDING A WRITTEN REQUEST FIVE (5) BUSINESS DAYS PRIOR TO THE MEETING.
ALL WRITTEN REQUEST MUST BE IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OFFICE BY 4 ON TUESDAY.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.