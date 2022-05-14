GILES COUNTY

THE GILES COUNTY COMMISSION IS SCHEDULED TO MEET IN REGULAR SESSION MONDAY.

AMONG THE ITEMS ON THE AGENDA INCLUDES A REPORT FROM THE FINANCE DIRECTOR REGARDING PROJECTS AND FUNDING, VARIOUS AGGREEMENT, GRANTS AND CONTRACT WILL ALSO BE DISCUSSED ALONG WITH AMENDMENTS TO THE 2021-2022 BUDGET.

THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 9 IN THE COUNTY COURTROOM, ON THE 2ND FLOOR, AT THE GILES COUNTY COURTHOUSE.

THE COMMISSION MEETS EVERY 3RD MONDAY OF THE MONTH.

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