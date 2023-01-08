THE COMMUNITY RURAL FOOD DELIVERY OF GILES COUNTY WILL BE HAVING A FOOD DISTRIBUTION SATURDAY, JANUARY 21, AT THE GILES COUNTY AGRI PARK. DISTRIBUTION WILL BEGIN AT 9 AM. VEHICLES WILL LINE UP AS IN PREVIOUS MONTHS.
FOOD BOXES WILL BE PREPARED ON THURSDAY, JANUARY 19, AT 5:30 PM IN THE OLD SHARP BUILDING NEXT TO FIRST UNITED METHODIST CHURCH ON NORTH 2ND STREET IN PULASKI. VOLUNTEERS ARE ALWAYS NEEDED AND WELCOME AT BOTH EVENTS. THE JANUARY “ITEM OF THE MONTH” IS CANNED SOUP. DONATIONS CAN BE DROPPED OFF AT FIRST UNITED METHODIST CHURCH, CHURCH OF THE MESSIAH, ELKTON UNITED METHODIST CHURCH, LYNNVILLE BAPTIST CHURCH, MCKAY’S SERVICE CENTER, JOHNSON’S FOODS AND RICHLAND MARKET.
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