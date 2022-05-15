THE GILES COUNTY SCHOOL COMMITTEE MEETING IS SCHEDULED FOR FRIDAY MAY 20TH TO DISCUSS THE SCHOOL BUDGET.
THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 9 AND WILL BE HELD IN BASEMENT BOARDROOM AT THE GILES COUNTY COURTHOUSE ANNEX IN PULASKI.
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