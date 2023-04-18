THE GILES COUNTY SPECIAL EDUCATION SUPPORT GROUP IS SCHEDULED TO MEET TUESDAY, APRIL 25TH AT 6 AT THE PULASKI PARKS AND RECREATION CENTER.
DURING THE MEETING, THE DEPARTMENT OF INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES AND THE COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER WILL SHARE INFORMATION ABOUT PROGRAMS FOR STUDENTS WHO ARE IN THE TRANSITION PHASE OF THEIR ACADEMIC CAREER. THE SPEAKERS WILL PRESENT DETAILS ABOUT THE NEW MAPS PROGRAM AND ABOUT UPCOMING PRE-EMPLOYMENT TRANSITION SERVICES FOR THE SUMMER. THIS SUPPORT GROUP MEETING IS FREE AND WILL INCLUDE FOOD AND DRINKS AND CONVERSATION. FOR MORE INFORMATION GO TO FAMILYENGAGEMENTTN.COM
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.