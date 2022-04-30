A GILES COUNTY WOMAN HAS BEEN CHARGED WITH TENNCARE FRAUD AND THEFT OF SERVICES IN CONNECTION WITH ALLEGEDLY CLAIMING DEPENDENTS IN HER HOUSEHOLD SO SHE COULD OBTAIN HEALTHCARE INSURANCE BENEFITS THROUGH THE PROGRAM.
THE OFFICE OF INSPECTOR GENERAL AND THE GILES COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT ANNOUNCED THURSDAY THE ARREST OF 42-YEAR-OLD NICOLE JOYCE-MADISON.
INVESTIGATORS SAY HER ENROLLMENT IN TENNCARE COST THE PROGRAM MORE THAN $45,788 IN FEES AND CLAIMS. JOYCE-MADISON IS ALSO CHARGED WITH IS ALSO CHARGED WITH BRINGING CONTRABAND INTO A PENAL INSTITUTION FOR THE ALLEGED MARIJUANA CIGARETTE SHE WAS FOUND TO POSSESS WHILE BEING BOOKED ON THE INITIAL CHARGES RELATED TO TENNCARE FRAUD.
THE CASE IS BEING PROSECUTED BY 22ND JUDICIAL DISTRICT ATTORNEY GENERAL BRENT COOPER WHO SERVES GILES, LAWRENCE, MAURY, AND WAYNE COUNTIES.
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