GOVERNOR BILL LEE HAS LAUNCHED A $100 MILLION FUND THAT WILL BE USED TO STRENGTHEN PUBLIC SAFETY ACROSS TENNESSEE.
THE GOVERNOR’S OFFICE ANNOUNCED THE LAUNCH OF THE $100 MILLION VIOLENT CRIME INTERVENTION FUND, STATING THAT THE FUND WILL EQUIP LAW ENFORCEMENT WITH THE TOOLS NEEDED TO MAKE EVERY COMMUNITY SAFE.
OFFICIALS SAY THE FUNDING WILL INCLUDE HIRING AND TRAINING OF SPECIALIZED VIOLENT CRIME UNITS, THE PURCHASE AND APPLICATION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT, AND LAW ENFORCEMENT-LED PARTNERSHIPS WITH COMMUNITY ORGANIZATIONS TO DISRUPT AND PREVENT VIOLENT CRIME.
LAW ENFORCEMENT AGENCIES CAN APPLY FOR THE GRANT UNTIL JANUARY 2023.
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