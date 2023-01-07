THE CITY OF COLUMBIA IS AMONG THE RECIPIENTS OF ENVIRONMENT AND CONSERVATION GRANTS ANNOUNCED BY THE STATE. THE TENNESSEE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CONSERVATION IS AWARDING 224 GRANTS TOTALING NEARLY $126 MILLION.THE GRANTS ARE FROM THE STATE’S AMERICAN RESCUE PLAN FUND. PART OF THE FUNDS WILL BE USED FOR GRANTS RELATED TO DRINKING WATER, WASTEWATER AND STORMWATER INFRASTRUCTURE.
THE CITY OF COLUMBIA WILL RECEIVE $4.8 MILLION IN GRANT FUNDING. THE MONEY WILL BE USED FOR THREE WASTEWATER PROJECTS TO ADDRESS CRITICAL NEEDS OF THE WASTEWATER TREATMENT PLANT AGE AND SEWER LINE AGE. THE FUNDING WILL COVER DESIGN COSTS TO RENOVATE AND EXPAND THE TREATMENT PLANT TO IMPROVE ON ITS CURRENT 83 PERCENT CAPACITY. THE GRANT WILL ALSO PROVIDE FOR CONSTRUCTION TO RENOVATE AND REPLACE OLD SEWER LINES, AS WELL AS REPLACEMENT OF THE DUCK RIVER SEWAGE PUMPING STATION.
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