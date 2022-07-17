PLANNING IS UNDERWAY FOR THE ANNUAL "HERE'S THE BEEF" FESTIVAL TO BE HELD IN GILES COUNTY SEPTEMBER 6TH THRU THE 10TH.
THE FESTIVAL WHICH BEGAN AS A COUNTY INITIATIVE TO CELEBRATE A HIGH STATE RANK IN BEEF PRODUCTION HAS QUICKLY GROWN INTO A REGIONAL AND STATE CELEBRATION OF AGRICULTURE AS NOT ONLY A BUSINESS BUT ALSO A LIFESTYLE TO LIVE, SUPPORT AND RESPECT.
VARIOUS EVENTS HAVE BEEN SCHEDULED THROUGHOUT THIS WEEK INCLUDING A TOUCH A TRUCK, A 4H POLTRY SHOW, CIRCUS, OPEN DEMOTION DERBY AND THE CELEBRITY SHOWMANSHIP ROUND WITH LOCAL PERSONALITIES COMPETING FOR THE "GOLDEN SHOW STICK" BY DEMONSTRATING THEIR ABILITIES IN THE SHOW RING.
FOR MORE INFORMATION ON THE HERE’S THE BEEF FESTIVAL, CALL THE CHAMBER AT 363-3789 OR VISIT THE WEB SITE: GILESCOUNTYCHAMBER.COM.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.