AT 8:41, THURSDAY NIGHT, FRANKLIN POLICE RESPONDED TO A REPORT THAT A VEHICLE HAD DRIVEN INTO CENTENNIAL HIGH SCHOOL. THE DRIVER LEFT BEFORE OFFICERS ARRIVED. THOSE OFFICERS ENCOUNTERED SIGNIFICANT DAMAGE WHEN THEY GOT TO THE SCHOOL.
OFFICERS SPOTTED THE SUSPECT VEHICLE A SHORT TIME LATER ON I-65. THE DRIVER REFUSED TO STOP BUT WAS TAKEN INTO CUSTODY BY PURSUING WILLIAMSON COUNTY SHERIFF’S DEPUTIES AT PAGE HIGH SCHOOL, ON ARNO ROAD, AT 9:07 PM.
NO ONE WAS INJURED DURING THIS INCIDENT, WHICH IS STILL UNDER INVESTIGATION. CHARGES AGAINST THE 17-YEAR-OLD ARE FORTHCOMING.
CENTENNIAL’S CAMPUS WILL BE CLOSED ON FRIDAY TO ASSESS AND REPAIR DAMAGE.
FRANKLIN POLICE ARE CONFIRMING THAT THE 17-YEAR-OLD SUSPECT IN THURSDAY NIGHT’S FELONY VANDALISM AT CENTENNIAL HIGH SCHOOL IS A WILLIAMSON COUNTY SCHOOL DISTRICT STUDENT. HE HAS BEEN CHARGED WITH AGGRAVATED VANDALISM >$10,000, LEAVING THE SCENE OF A CRASH, FAILURE TO REPORT A CRASH, AND FELONY EVADING.
ALTHOUGH FRIDAY CLASSES WERE CANCELED, TONIGHT’S SCHEDULED BASKETBALL GAME AT CENTENNIAL WILL PROCEED AS PLANNED.
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