TENNESSEANS CAN HONOR A SERVICE MEMBER WITH THEIR VOTE IN THE NOVEMBER 8 ELECTION THE SECRETARY OF STATE’S HONOR VOTE PROGRAM ALLOWS TENNESSEANS TO DEDICATE THEIR VOTE NOV. 8 STATE AND FEDERAL GENERAL ELECTION TO A VETERAN OR ACTIVE-DUTY MEMBER OF THE U.S. MILITARY. THE HONOR VOTE PROGRAM IS FREE AND OPEN TO ANY REGISTERED VOTER IN TENNESSEE. VOTERS CAN CHOOSE TO DEDICATE THEIR VOTE TO ANYONE CURRENTLY SERVING IN OR A VETERAN OF THE U.S. ARMY, NAVY, AIR FORCE, MARINES, COAST GUARD OR TENNESSEE NATIONAL GUARD.
HONOR VOTE PARTICIPANTS WILL RECEIVE AN INFORMATION GUIDE AND AN OFFICIAL 2022 HONOR VOTE BUTTON THAT THEY CAN WEAR WHILE CASTING THEIR BALLOT. FOR MORE INFORMATION OR TO REGISTER YOUR VOTE DEDICATION, VISIT GOVOTETN.GOV/HONOR
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