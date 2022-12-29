THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD OF THE CITY OF PULASKI AND GILES COUNTY ARE SCHEDULED TO CONVENE IN A SPECIAL CALLED MEETING ON THURSDAY JANUARY 5TH. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 8 AND WILL BE HELD AT PULASKI CITY HALL. THE PURPOSE OF THE MEETING IS TO CONSIDER THE FOLLOWING, APPROVE DECEMBER 9TH, 2022 AND DECEMBER 16TH, 2022 MINUTES, APPROVE PROPER POLYMERS DOCUMENTS, CONFIRMATION OF AUDITOR, AND ANY OTHER BUSINESS TO COME BEFORE THE BOARD.
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