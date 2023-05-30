ON SUNDAY AT APPROXIMATELY 2:30 PM, OFFICERS WITH THE COLUMBIA POLICE DEPARTMENT RESPONDED TO REPORTS OF A SHOOTING INCIDENT ON WESTVIEW STREET. AS OFFICERS WERE RESPONDING TO THE SCENE, A 14-YEAR-OLD FEMALE AND A 23-YEAR-OLD FEMALE ARRIVED AT MAURY REGIONAL MEDICAL CENTER SUFFERING FROM GUNSHOT WOUNDS. BOTH VICTIMS WERE FLOWN TO VANDERBILT MEDICAL CENTER. THE 14-YEAR-OLD SUFFERED NON-LIFE-THREATENING INJURIES, AND THE 23-YEAR-OLD VICTIM IS IN CRITICAL CONDITION. INITIAL REPORTS INDICATE A LARGE CROWD GATHERED ON WESTVIEW STREET, DURING WHICH A PHYSICAL ALTERCATION OCCURRED BETWEEN TWO FEMALES IN THE CROWD. A BLACK MALE WITH A HANDGUN APPROACHED THE WOMEN AND BECAME INVOLVED IN THE ALTERCATION, AT WHICH TIME SHOTS WERE FIRED.
A 15-YEAR-OLD MALE JUVENILE HAS BEEN TAKEN INTO CUSTODY AND CHARGED IN CONNECTION WITH THIS INCIDENT. THIS INVESTIGATION IS ONGOING AT THIS TIME. ANYONE WHO WITNESSED THIS INCIDENT OR ANYONE WITH INFORMATION TO ASSIST IN THIS INVESTIGATION IS ENCOURAGED TO CONTACT COLUMBIA POLICE DEPARTMENT AT 931-388-2727.
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