ORGANIZERS OF THE BENDING CARS AND MENDING HEARTS DEMOLITION DERBY AND JUMP ‘N RUN HAVE ANNOUNCED PROCEEDS FROM THE ONE NIGHT EVENT WHICH BENEFITTED KIDS PLACE, A CHILD ADVOCACY CENTER. THE FOURTH ANNUAL EVENT DREW OVER 2000 SPECTATORS AT THE ROTARY PARK ARENA ON JULY 15 AND RAISED $63,300 FOR THE CENTER. THE DERBY AND JUMP ‘N RUN HAD BROAD COMMUNITY SUPPORT WITH OVER 100 PARTICIPATING SPONSORS AND VOLUNTEERS FROM KIWANIS, ROTARY, BOY SCOUTS, UNITED CHURCH, TRUST FARMS, AND OTHER ORGANIZATIONS.
EVENT COORDINATORS JOE CHAPMAN AND JAMES MCCORMACK PRESENTED A CHECK TO KIDS PLACE ON MONDAY. NEXT YEAR’S EVENT HAS BEEN TENTATIVELY SCHEDULED FOR JULY 13, 2024.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.