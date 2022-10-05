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KILBY LABORATORY SCHOOL, ON THE UNIVERSITY OF NORTH ALABAMA CAMPUS, HAS BEEN RANKED NO. 1 IN BEST PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN ALABAMA FOR 2022-2023, ACCORDING TO A REPORT RELEASED BY NICHE, A NATIONAL EDUCATION RESEARCH GROUP. KILBY IS THE ONLY LABORATORY SCHOOL IN ALABAMA, AND ITS CORE MISSION OF PROVIDING A TRAINING GROUND IN TEACHER EDUCATION IS INTACT AND THRIVING. STUDENTS ENROLLED IN THE COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SCIENCES SPEND TIME AT KILBY AND WITH THE TEACHERS THERE AS THEY PREPARE TO GRADUATE AND MOVE INTO CLASSROOMS OF THEIR OWN. OTHER LOCAL SCHOOLS THAT PLACED IN THE TOP 25 ON THE NICHE LIST INCLUDE MCBRIDE ELEMENTARY SCHOOL, IN MUSCLE SHOALS; FOREST HILLS SCHOOL, IN THE FLORENCE CITY SYSTEM; AND BROOKS ELEMENTARY SCHOOL IN THE LAUDERDALE COUNTY SYSTEM.
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