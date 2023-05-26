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ON TUESDAY AGENTS WITH THE LAUDERDALE COUNTY DRUG TASK FORCE

EXECUTED A SEARCH WARRANT AT 5214 COUNTY ROAD 85. THE SEARCH YIELDED 7 OUNCES OF METHAMPHETAMINE AND 74 GRAMS APPROXIMATELY 900 FENTANYL PILLS. AGENTS ALSO LOCATED 4 LONG GUNS AND 3 HANDGUNS. CASEY MCKALL FRANKLIN AND JONATHON MICHAEL ROBERTSON WERE BOTH ARRESTED AND FACE TRAFFICKING IN FENTANYL AND TRAFFICKING IN MEHTAMPHETAMINE CHARGES ALONG WITH UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA.

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