ON 04/21/2023 AGENTS WITH THE LAUDERDALE COUNTY DRUG TASK FORCE EXECUTED A SEARCH WARRANT AT 1420 HUNTSVILLE ROAD APT A FLORENCE, ALABAMA. THE SEARCH WARRANT WAS OBTAINED DUE TO THE DRUG DEALING ACTIVITIES OF ONE OF THE OCCUPANTS. THE SEARCH OF THE RESIDENCE REVEALED APPROXIMATELY 3 POUNDS OF METHAMPHETAMINE, AND APPROXIMATELY 9 GRAMS OF HEROIN AND MARIJUANA.
THE TARGET OF THE SEARCH WARRANT WAS NOT PRESENT DURING THE EXECUTION. A WARRANT WAS OBTAINED AFTER THE SEARCH WARRANT FOR LAMARCUS DEWAYNE RICKS. RICKS ABSCONDED AND MULTIPLE AGENCIES BEGAN AN ATTEMPT TO LOCATE HIM.
AGENTS WITH THE DRUG TASK FORCE AND AGENTS WITH THE DEA LEARNED THAT RICKS WAS STAYING IN AN APARTMENT IN LIMESTONE COUNTY, ALABAMA. RICKS WAS APPREHENDED BY LIMESTONE COUNTY INVESTIGATORS ON 06/16/2023.
ARREST AND CHARGED WITH TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE, TRAFFICKING IN HEROIN, UNLAWFUL POSSESSION OF MARIJUANA 1ST AND UNLAWFUL POSSESSION OF PARAPHERNALIA.
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