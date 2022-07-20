ON MONDAY, AGENTS WITH THE LAUDERDALE COUNTY DRUG TASK FORCE EXECUTED A SEARCH WARRANT ON HIGH ST IN FLORENCE. THE SEARCH YIELDED APPROXIMATELY 6 POUNDS METHAMPHETAMINE (ICE) AND OVER A POUND OF FENTANYL PILLS THAT COMBINED HAD A STREET VALUE OF APPROXIMATELY $64,000. THE SEARCH WILL RESULT IN AN ARREST WARRANT FOR THE SUSPECT FOR THE FOLLOWING CHARGES.
TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE, TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS (FENTANYL) AND UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA. THE INVESTIGATION IS ONGOING AND ADDITIONAL ARRESTS AND ADDITIONAL CHARGES ARE ANTICIPATED. THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT AND LAUDERDALE COUNTY SHERRIFF'S OFFICE ASSISTED THE LAUDERDALE COUNTY DRUG TASK FORCE IN MAKING THE CASE.
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