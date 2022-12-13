BETWEEN THE HOURS OF 8:00 AM AND 8:45AM THIS MORNING A CALL WAS MADE TO THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT IN REGARD TO A POSSIBLE SHOOTING ON THE CAMPUS OF WILSON HIGH SCHOOL. THE LAUDERDALE COUNTY BOARD OF EDUCATION, WILSON HIGH SCHOOL, THE LAUDERDALE COUNTY SHERIFFS, AND FLORENCE POLICE DEPARTMENT EXECUTED LOCKDOWN PROCEDURES IMMEDIATELY.
ALL AGENCIES WERE ON CAMPUS AND CHECKED EACH INDIVIDUAL ROOMS. SCHOOL OFFICALS ADVISE THERE IS NO INDICATION OF ANY WEAPONS ON CAMPUS AND GUNS WERE NOT FIRED ON CAMPUS. LAW ENFORCEMENT WILL REMAIN AT WILSON HIGH SCHOOL. ALL LAUDERDALE COUNTY SCHOOLS ARE TAKING APPROPRIATE SECURITY MEASURES.
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