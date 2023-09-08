THE LAWRENCE COUNTY ELECTION COMMISSION WILL MEET TUESDAY, SEPTEMBER 12TH AT 4:15 P.M. TO REVIEW THE QUARTERLY VOTER REGISTRATIONS (JULY – SEPTEMBER, 2023) AND DISCUSS THE UPCOMING MARCH 5, 2024 ELECTION. ALSO, ANY OTHER ELECTION BUSINESS THAT NEEDS TO BE DISCUSSED.
THE MEETING WILL BE HELD AT THE ELECTION OFFICE LOCATED AT 219 CENTENNIAL BLVD AND IF ANY CITIZEN WOULD LIKE THE OPPORTUNITY TO SPEAK, PLEASE LET THE ELECTION OFFICE KNOW. THE OFFICE NUMBER IS 762-7836.
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