THE LAWRENCE COUNTY 911 BOARD OF DIRECTORS ON WEDNESDAY, JUNE 29 AT THE LAWRENCE COUNTY BUDGET OFFICE. FOLLOWING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS, THE BOARD APPROVED END OF YEAR AMENDMENTS TO THE 2021 - 22 BUDGET. TERESA PURCELL PRESENTED A PROPOSED BUDGET FOR THE UPCOMING FISCAL YEAR WHICH IS SLIGHTLY HIGHER THAN THE CURRENT YEAR. THE PROPOSAL INCLUDES AN INCREASE IN STARTING WAGES FOR NEW EMPLOYEES WHICH WILL BRING LAWRENCE COUNTY MORE IN LINE WITH SURROUNDING JURISDICTIONS. THE BOARD APPROVED THE PROPOSAL AND THANKED THE BUDGET COMMITTEE FOR THEIR WORK ON THIS YEAR’S BUDGET.
DIRECTOR CHAD MOORE REPORTED THAT FUTURE WAGE INCREASES WILL BE DETERMINED BY PERFORMANCE AGAINST WRITTEN CRITERIA ON A PERSON BY PERSON BASIS. DIRECTOR MOORE WILL ALSO BE EVALUATED ANNUALLY BY THE E-911 BOARD. IN OTHER BUSINESS, THE BOARD APPROVED THE HIRING OF AN EXPERIENCED DISPATCHER FROM GILES COUNTY TO FILL A LOCAL DISPATCH JOB OPENING.
DIRECTOR MOORE REPORTED THAT THE MUNICIPALITIES IN LAWRENCE COUNTY HAVE AGREED ON THE BASIC FRAMEWORK FOR A NEW INTERLOCAL AGREEMENT. ATTORNEY CHARLIE HOLT WILL PREPARE A DRAFT AGREEMENT FOR REVIEW AND FORMAL APPROVAL BY THE RESPECTIVE BOARDS.
THE DATE AND LOCATION OF THE NEXT E-911 BOARD MEETING WILL BE ANNOUNCED AT A LATER DATE.
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