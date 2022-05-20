THE LAWRENCE COUNTY E-911 BOARD OF DIRECTORS MET IN REGULAR SESSION ON THURSDAY, MAY 19. FOLLOWING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS, DISPATCHER DAKOTA LEMAY WAS INTRODUCED TO THE BOARD AS PART OF THE DISTRICT’S EMPLOYEE SPOTLIGHT PROGRAM.
DIRECTOR MOORE UPDATED THE BOARD ON THE STATUS OF A NEW INTER-LOCAL AGREEMENT WHICH HE HOPES TO HAVE IN PLACE BY JULY 1ST. PROGRESS HAS BEEN SLOW DUE TO ADMINISTRATIVE CHANGES IN VARIOUS JURISDICTIONS, BUT THERE IS A GENERAL AGREEMENT THAT HAVING A FORMAL AGREEMENT IN PLACE IS DESIRABLE. THE BOARD FORMED A WORKING COMMITTEE TO DRAFT A PROPOSED AGREEMENT FOR UPCOMING DISCUSSIONS.
IN OTHER BUSINESS, THE BOARD FORMED A WORKING COMMITTEE TO DRAFT A PROPOSED BUDGET FOR THE UPCOMING FISCAL YEAR. LAWRENCEBURG POLICE CHIEF TERRY BEECHAM ASKED THE COMMITTEE TO CAREFULLY CONSIDER LOCAL SALARY LEVELS WHICH ARE LOW COMPARED TO STATE AND REGIONAL AVERAGES.
THE NEXT E-911 BOARD MEETING WILL BE HELD ON THURSDAY, JUNE 23 AT 2:00 PM IN THE LAWRENCE COUNTY BUDGET OFFICE ON MAHR AVENUE.
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