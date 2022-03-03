THE LAWRENCE COUNTY 911 BOARD OF DIRECTORS MET IN REGULAR SESSION ON THURSDAY, MARCH 3RD. FOLLOWING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS, DISPATCHER CAROLYN GIST WAS INTRODUCED TO THE BOARD AS PART OF THE DISTRICT’S EMPLOYEE SPOTLIGHT PROGRAM.
DIRECTOR CHAD MOORE UPDATED THE BOARD ON SEVERAL INITIATIVES INCLUDING FORMALIZED IN-SERVICE TRAINING FOR 9-1-1 EMPLOYEES. THIS INCLUDES A RIDE-OUT PROGRAM WHERE DISPATCHERS SPEND TIME IN POLICE, FIRE, AND EMS VEHICLES DURING NORMAL WORKING HOURS. LAWRENCEBURG POLICE CHIEF TERRY BEACHAM OBSERVED THAT THIS PROGRAM HAS BENEFITED HIS OFFICERS AS MUCH AS IT HAS THE DISPATCHERS.
DIRECTOR MOORE ALSO UPDATED THE BOARD ON THE STATUS OF A NEW INTER-LOCAL AGREEMENT WHICH HE HOPES TO HAVE IN PLACE BY JULY 1ST.
THE NEXT E-911 BOARD MEETING WILL BE HELD ON THURSDAY, MAY 5TH.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.