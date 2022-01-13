THE LAWRENCE COUNTY EMERGENCY COMMUNICATIONS DISTRICT BOARD OF DIRECTORS MET IN REGULAR SESSION ON THURSDAY, JANUARY 13TH. FOLLOWING A ROUTINE DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS, DIRECTOR CHAD MOORE INTRODUCED BRAD NIELSON WHO IS THE NEWEST BOARD MEMBER. DIRECTOR MOORE REPORTED THAT SEVEN OUT OF FIFTEEN EMPLOYEES HAVE MISSED SOME WORK DUE TO COVID, FLU, AND STREP THROAT ISSUES. OTHER EMPLOYEES HAVE WORKED OVERTIME TO COVER THE RESULTING SHORTAGE.
911 IS RESTRUCTURING ITS OPERATING SCHEDULE TO INCREASE THE NUMBER OF OPERATORS AVAILABLE DURING PEAK DAYLIGHT HOURS. THERE WILL BE ONE LESS OPERATOR IN THE RADIO ROOM BETWEEN 2:00 AM AND 5;00 AM WHEN THERE IS VERY LITTLE ACTIVITY. DIRECTOR MOORE IS BEGINNING DISCUSSIONS WITH COUNTY MUNICIPALITIES ON A NEW INTER-LOCAL AGREEMENT. THE GOAL IS TO HAVE A NEW AGREEMENT IN PLACE BY JULY 1.
THE NEXT 911 BOARD MEETING IS SCHEDULED FOR THURSDAY MARCH 3.
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